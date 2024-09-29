Результаты турнира UFC Fight Night 243

В ночь с 28 на 29 сентября в Париже (Франция) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243, где главным событием шоу стал бой в лёгком весе между французом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Ренато Мойкано.

Представляем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Ренато Мойкано победил Бенуа Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде;

Нассурдин Имавов победил Брендана Аллена единогласным решением судей;

Уилльям Гомис победил Жоандерсона Брито раздельным решением судей;

Брайан Баттл победил Кевина Джуссета техническим нокаутом во втором раунде;

Морган Шарье победил Габриэля Миранду нокаутом во втором раунде;

Фарес Зиам победил Мэтта Фреволу нокаутом в третьем раунде;

Ион Куцелаба победил Ивана Эрслана раздельным решением судей;

Умар Си победил Та Вон Чуна единогласным решением судей;

Людовит Клейн победил Рузвельта Робертса единогласным решением;

Тейлор Лапилус победил Винса Моралеса единогласным решением судей;

Айлин Перес победила Дарью Железнякову удушающим приёмом в первом раунде;

Даниэль Барес победил Виктора Альтамирано единогласным решением судей;

Жаклин Кавальканти победила Нору Корнолле раздельным решением судей;

Крис Данкан победил Боладжи Оки удушающим приёмом в первом раунде.