Дарья Железнякова прокомментировала поражение в бою с Айлин Перес

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова дала свой комментарий после поражения от аргентинки Айлин Перес на турнире UFC Fight Night 243, где она проиграла удушающим приёмом в первом раунде.

«Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, спасибо всем, кто болел, писал, смотрел. Дам обратную связь. У меня не получилось настроиться на бой, почувствовала ещё в раздевалке, что что-то пошло не так. Обычно я хорошо настраиваюсь, а на этот раз были, конечно, на то причины, что настроиться не получилось. Но что имеем, то имеем. Я считаю, что проиграла не из-за плохой борьбы, а я просто сама позволила сопернице то, что она в итоге сделала», — сказала Железнякова в «сториз» на своей официальной странице в одной из соцсетей.