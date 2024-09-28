Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дарья Железнякова прокомментировала поражение в бою с Айлин Перес

Дарья Железнякова прокомментировала поражение в бою с Айлин Перес
Комментарии

Боец женского легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова дала свой комментарий после поражения от аргентинки Айлин Перес на турнире UFC Fight Night 243, где она проиграла удушающим приёмом в первом раунде.

«Хочу сказать огромное спасибо за поддержку, спасибо всем, кто болел, писал, смотрел. Дам обратную связь. У меня не получилось настроиться на бой, почувствовала ещё в раздевалке, что что-то пошло не так. Обычно я хорошо настраиваюсь, а на этот раз были, конечно, на то причины, что настроиться не получилось. Но что имеем, то имеем. Я считаю, что проиграла не из-за плохой борьбы, а я просто сама позволила сопернице то, что она в итоге сделала», — сказала Железнякова в «сториз» на своей официальной странице в одной из соцсетей.

Материалы по теме
Айлин Перес неспортивно отпраздновала победу над Дарьей Железняковой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android