Американский боец UFC после победы показал французской публике неприличные жесты

30-летний американский полусредневес UFC Брайан Баттл, воодушевлённый яркой победой над французом Кевином Жуссе на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, адресовал в сторону французских фанатов неприличные жесты (на фото).

Брайан Баттл после победы над Кевином Жуссе Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Уже во втором раунде Баттл серьёзно потряс своего соперника, после чего бросился на добивание и несколько раз успел поразить голову соперника, прежде чем рефери Херб Дин остановил это избиение и объявил победу техническим нокаутом в пользу Баттла.

Отметим, это была уже третья досрочная победа подряд для Баттла. Что касается Джоуссета, то у него прервалась серия из пяти побед подряд.