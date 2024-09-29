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Американский боец UFC после победы показал французской публике неприличные жесты

Американский боец UFC после победы показал французской публике неприличные жесты
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30-летний американский полусредневес UFC Брайан Баттл, воодушевлённый яркой победой над французом Кевином Жуссе на турнире UFC Fight Night 243 в Париже, адресовал в сторону французских фанатов неприличные жесты (на фото).

Брайан Баттл после победы над Кевином Жуссе

Брайан Баттл после победы над Кевином Жуссе

Фото: Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Уже во втором раунде Баттл серьёзно потряс своего соперника, после чего бросился на добивание и несколько раз успел поразить голову соперника, прежде чем рефери Херб Дин остановил это избиение и объявил победу техническим нокаутом в пользу Баттла.

Отметим, это была уже третья досрочная победа подряд для Баттла. Что касается Джоуссета, то у него прервалась серия из пяти побед подряд.

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