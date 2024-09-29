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Нассурдин Имавов победил Брендана Аллена на UFC Fight Night 243

Нассурдин Имавов победил Брендана Аллена на UFC Fight Night 243
Нассурдин Имавов
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В ночь с 28 на 29 сентября в Париже проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243, где в соглавном событии вечера состоялся бой в среднем дивизионе между французским бойцом Нассурдином Имавовым и американцем Бренданом Алленом.

Стартовый раунд был за Алленом за счёт более эффективных действий в партере. Но уже второй раунд был полностью противоположным в пользу Имавова, где Нассурдин неоднократно забирал спину соперника и накидывал множество точных ударов в голову с обеих сторон.

В итоге поединок продолжился в третьем раунде, который был решающим в этом противостоянии. Имавов был более активен и точен, что отметили все трое судей с одинаковым счётом 29-28. Победа единогласным решением судей в пользу Имавова.

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