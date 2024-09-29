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Ренато Мойкано досрочно победил Бенуа Сен-Дени, нанеся ему серьёзное рассечение

Ренато Мойкано досрочно победил Бенуа Сен-Дени, нанеся ему серьёзное рассечение
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В ночь с 28 на 29 сентября в Париже состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243, где главным событием шоу стал бой местного любимца публики, легковеса Бенуа Сен-Дени против бразильца Ренато Мойкано.

Уже в первом раунде Мойкано нанёс серьёзные рассечения на лице Сен-Дени мощнейшими ударами локтя находясь в партере. Но тем не менее, бой продолжился во второй раунд.

Мойкано не форсировал события и методично наносил одиночные удары в кровавое лицо Сен-Дени на протяжении всего второго раунда, после которого врач осмотрел полученный урон Сен-Дени в перерыве и рекомендовал рефери остановить бой.

Таким образом, досрочная победа техническим нокаутом досталась Мойкано.

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