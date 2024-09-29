Опубликованы судейские записки соглавного боя UFC с участием Нассурдина Имавова

Опубликованы судейские записки соглавного боя турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243, который прошёл в ночь сс 28 на 29 сентября в Париже (Франция). Напомним, в этом поединке встречались французский боец Нассурдин Имавов и американец Брендан Аллен. Бой завершился победой Имавова единогласным решением судей.

Фото: UFC

Таким образом, Имавов защитил своё место в топ-5 среднего веса.

Нассурдину Имавову 29 лет. Уроженец Дагестана дебютировал как профессионал в 2016 году и в октябре 2020-го провёл первый бой в UFC. Всего на его счету с учётом победы над Алленом в престижнейшей организации мира семь побед и два поражения.

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