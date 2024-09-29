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Двалишвили: я побил Петра Яна и просто раздавлю Умара Нурмагомедова

Двалишвили: я побил Петра Яна и просто раздавлю Умара Нурмагомедова
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33-летний американо-грузинский новоиспечённый чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался по поводу боя с российским бойцом UFC, выступающим в легчайшем весе (до 61 кг), Умаром Нурмагомедовым.

«Я побил Петра Яна, носил Генри Сехудо на руках, как младенца, и одолел Шона О'Мэлли, но я просто раздавлю Умара, если UFC поставит его передо мной в следующий раз», — написал Двалишвили на личной странице в социальной сети X.

Ранее Двалишвили заявил о готовности провести реванш с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 309, который состоится в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США).

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