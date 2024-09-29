Кевин Ли надеется провести бой с Исламом Махачевым

Бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Кевин Ли сожалеет, что так и не подрался с членом Зала славы UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я хочу драться за титул чемпиона мира, биться с лучшими парнями. Есть ли у меня предпочтения в выборе промоушенов? Не совсем. У меня есть желание сражаться с лучшими бойцами, которые действительно бросят мне вызов и которых люди считают непобедимыми.

Думаю, это позор, что мне так и не удалось сразиться с Хабибом Нурмагомедовым. Это будет позором, если я так и не смогу сразиться с Исламом. Я представляю угрозу для этих парней, которую не представляют многие другие легковесы. Многие люди согласятся с этим. Так что мне было бы стыдно, если бы они закончили свою карьеру, не подравшись с таким борцом, как я», — приводит слова Кевина портал MMA Fighting.