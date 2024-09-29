Макгрегор заявил, что вёл переговоры с Теренсом Кроуфордом насчёт проведения боя по ММА

Известный ирландский боец UFC, выступающий в лёгком и полусреднем весе, Конор Макгрегор заявил, что вёл переговоры по поводу проведения боя по ММА и боксу с непобеждённым американским боксёром Теренсом Кроуфордом.

«[Теренс] Кроуфорд очень ловкий, у него также есть борцовский бэкграунд. Знаете, они всегда говорят со мной о боях. У меня был по боксу с Флойдом, поэтому я являюсь лучшим боксёром в ММА. Мы говорили с [Теренсом Кроуфордом] о сделке на два боя.

Турки Аль аш-Шейх позвонил Кроуфорду прямо передо мной на следующий день после того, как тот подрался. Я беру трубку и говорю: «Кроуфорд, они здесь говорят о том, чтобы мы с тобой [провели поединок]. [Сделка] на два боя — сначала по ММА, потом по боксу. Знаю, что у тебя большой опыт в борьбе и яйца размером с бенгальского тигра. Они просят об этом, на кону будут сотни миллионов. Что скажешь?» Кроуфорд говорит: «Мне не нравится получать удары от Конора Макгрегора». Это он и сказал. Вы должны уважать это», — приводит слова Конора портал Low Kick MMA.