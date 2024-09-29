Айлин Перес — о победе над Железниковой: отхабибила русскую и потверкала над ней

Боец UFC аргентинка Айлин Перес высказалась насчёт победы над российской спортсменкой Дарьей Железняковой, поединок с которой состоялся 28 сентября на турнире UFC Fight Night 243 в Париже (Франция).

«Я отхабибила русскую и потверкала над ней. Дарья неуважительно отзывалась обо мне перед боем, так что я должна была это сделать. Зовите меня Айлин Нурмагомедова», — написала Айлин на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Айлин победила Дарью удушающим приёмом на второй минуте первого раунда. Бой проходил в женском легчайшем весе. В активе Айлин теперь восемь побед, из которых четыре она одержала досрочно, и два поражения.