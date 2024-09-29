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Перейра — о том, что Анкалаев не дерётся за титул: не моя вина, что у него скучный стиль

Перейра — о том, что Анкалаев не дерётся за титул: не моя вина, что у него скучный стиль
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Действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра считает, что топовый российский боец UFC Магомед Анкалаев сам виноват в том, что промоушен не устраивает ему титульный бой.

«Пусть Али Абдель-Азиз поговорит с Даной Уайтом [о том, почему Анкалаев не получает титульный шанс]. Но тот не хочет организовывать этот поединок. Проблема не во мне. Али приходит и называет шуткой то, что Анкалаев не оспаривает титул. То есть он говорит, что UFC, Дана и другие парни, которые принимают решения, — шутка? Они клоуны? Им надо решать этот вопрос с UFC. Но, откровенно говоря, это не моя вина, что у Анкалаева плохой стиль, за которым никто не хочет наблюдать. Парни не готовы давать ему титульник. У нас обоих есть желание подраться друг с другом», — приводит слова Перейры портал sherdog.

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