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Мераб Двалишвили вступил в перепалку с фанатами на турнире UFC в Париже

Мераб Двалишвили вступил в перепалку с фанатами на турнире UFC в Париже
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Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили вступил в перепалку с фанатами на турнире UFC Fight Night 243, который прошёл 28 сентября в Париже (Франция).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC 306, грузинский боец провёл титульный бой с американцем Шоном О'Мэлли. Бой продлился все пять раундов и закончился победой Мераба единогласным решением судей.

На данный момент Мераб идёт на серии из 10 побед в легчайшем весе. В своём рекорде Двалишвили имеет 18 побед, из которых четыре были одержаны досрочно, а также четыре поражения.

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