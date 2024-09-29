Мераб Двалишвили вступил в перепалку с фанатами на турнире UFC в Париже

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили вступил в перепалку с фанатами на турнире UFC Fight Night 243, который прошёл 28 сентября в Париже (Франция).

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе на турнире UFC 306, грузинский боец провёл титульный бой с американцем Шоном О'Мэлли. Бой продлился все пять раундов и закончился победой Мераба единогласным решением судей.

На данный момент Мераб идёт на серии из 10 побед в легчайшем весе. В своём рекорде Двалишвили имеет 18 побед, из которых четыре были одержаны досрочно, а также четыре поражения.