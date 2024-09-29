Чемпион UFC Белал Мухаммад намекнул на то, кто будет его следующим соперником

Действующий обладатель титула UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад намекнул на то, кто станет его следующим соперником.

«Шавкат, скоро увидимся», — сказал Белал в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Мухаммаду 36 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2012 году, в 2016-м впервые подрался в UFC. Всего на его счету в UFC 15 побед и три поражения.

В последнем поединке, который состоялся в Манчестере (Англия) на турнире UFC 304, Белал Мухаммад разделил октагон с англичанином Леоном Эдвардсом — на тот момент чемпионом UFC в полусреднем весе. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Белала единогласным решением судей.