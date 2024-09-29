Шон Стрикленд — Алексу Перейре: заткнись и дай сначала мне подраться с дю Плесси

Топовый американский боец UFC Шон Стрикленд обратился к действующему обладателю титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразильцу Алексу Перейре. Стрикленд попросил Поатана уступить ему бой с чемпионом UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Алекс, я знаю, что ты работал в шиномонтаже. Но послушай, ты больше не бедный бразилец. У тебя больше денег, чем у всех нас. Поэтому заткнись. Дай [сначала] мне подраться с голландцем [Дрикусом дю Плесси]. Потом мы можем отдать его тебе. Спасибо, Алекс. Со всем уважением к тебе, чёртов гигантский бразилец», — приводит слова Перейры портал Middle Easy.