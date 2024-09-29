Вице-президент UFC ответил, на какой стадии находится организация турнира в Испании

Вице-президент UFC по вопросам международного сотрудничества Дэвид Шоу во время пресс-конференции ответил, на какой стадии находится организация турнира в Испании.

По словам Шоу, у руководства промоушена уже имеется конкретный город и дата для проведения турнира, но пока он не может разглашать детали. Также Дэвид сообщил, что лига заинтересована в проведении ивента в Польше.

Напомним, в ночь с 28 на 29 сентября в Париже состоялся турнир UFC Fight Night 243, в главном поединке которого состоялось противостояние между французом Бенуа Сен-Дени и бразильцем Ренато Мойкано. Поединок завершился победой бразильца остановкой врача.