Алекс Перейра: у меня есть желание выступить по боксу. Я могу навязать конкуренцию в ринге

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра сообщил о готовности перейти в профессиональный бокс.

«Безусловно, у меня есть желание выступить по правилам бокса в один прекрасный день. Думаю, что партнёрство UFC с боксом — это очень хорошая новость для спорта. Многие боксёры говорят, что бойцы ММА не могут конкурировать с боксёрами на равных. Однако, на мой взгляд, не только я, но и многие другие бойцы могли бы это сделать», — приводит слова Алекса портал The Sports Rush.

Напомним, в последнем поединке Перейра нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде.