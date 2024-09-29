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Хабиб Нурмагомедов ответил, когда Ислам Махачев проведёт следующую защиту титула

Хабиб Нурмагомедов ответил, когда Ислам Махачев проведёт следующую защиту титула
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Член Зала славы UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов сообщил, что действующий чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев проведёт защиту титула на турнире UFC 311, который пройдёт в январе.

«Здесь [в UFC] всегда будут какие-то вызовы, новые претенденты на титул. Этот спорт растёт очень быстро. Появляется много новых молодых ребят. Хорошие оппоненты для Ислама будут всегда. Он сейчас не только чемпион, но и лучший боец вне зависимости от весовых категорий. Прямо сейчас. UFC предложили нам бой в январе. Мы его приняли. UFC очень скоро сделает анонс, где он пройдёт и кто будет соперником Ислама. Я сам не буду ничего говорить об этом, но могу сказать, что мы сфокусированы на январе», — приводит слова Хабиба портал «Спорт-экспресс».

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