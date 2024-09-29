Деметриус Джонсон: не стал бы ставить Джона Джонса на один уровень с Майклом Джорданом

Бывший обладатель титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Деметриус Джонсон считает, что чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Джон Джонс не дотягивает до уровня легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкла Джордана.

«В конце своей карьеры я проводил рычаг локтя в бою за титул чемпиона мира. Если просто посмотреть на то, чьи навыки развивались в течение всей карьеры, то я бы сказал, что мои. Когда вы смотрите на Майкла Джордана, то чувствую, что он продолжал совершенствоваться всё время. Джон Джонс — один из величайших бойцов, но я бы не стал ставить его на один уровень с Майклом Джорданом», — приводит слова Деметриуса портал The Sports Rush.