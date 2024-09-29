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Шон Стрикленд: Алекс легко справится с Раунтри. Не могу представить, как Халил победит его

Шон Стрикленд: Алекс легко справится с Раунтри. Не могу представить, как Халил победит его
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Бывший обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Шон Стрикленд считает, что действующий чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра легко победит топового американского бойца UFC Халила Раунтри.

«Просто не могу представить, как Халил справится с ним. Помню его бой с Энтони Смитом. Поэтому просто не могу представить, как он победит его. Не думаю, что Раунтри имеет в своём арсенале навыки, благодаря которым он может победить. Халил не отправит его в нокаут, не превосходит в стойке и в борьбе. Думаю, Алекс легко справится с ним», — приводит слова Стрикленда портал sherdog.

Ранее Алекс Перейра сообщил о готовности перейти в профессиональный бокс.

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