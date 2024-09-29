«Ты отстой и неудачник». Дю Плесси обратился к Аллену после его поражения в бою с Имавовым

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси отреагировал на поражение топового американского бойца UFC Брендана Аллена в бою с французом Нассурдином Имавовым.

«Брендану не повезло. Ты отстой и неудачник», — написал дю Плесси на своей странице в социальных сетях.

Вскоре Брендан заметил выпад Дрикуса и ответил ему.

«Говорит тот, кто избегал меня с тех пор, как попал сюда. Не все идут лёгкими путями. Сегодня была не моя ночь. Но я всё равно размажу тебя», — написал Аллен на своей странице в социальных сетях.

Ранее Стрикленд попросил Алекса Перейру уступить ему очередь и дать подраться с Дрикусом дю Плесси.