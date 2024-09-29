Белал Мухаммад назвал бойца, с которым должен подраться Ренато Мойкано

Действующий обладатель титула чемпиона UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец палестинского происхождения Белал Мухаммад назвал бойца, с которым должен подраться бразилец Ренато Мойкано.

«Ренато против Джастина [Гэтжи]», — написал Белал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 29 сентября, на турнире UFC Fight Night 243 в Париже (Франция) Ренато Мойкано разделил октагон с французом Бенуа Сен-Дени. Бой продлился два раунда. В перерыве между вторым и третьим раундом доктор осмотрел гематомы Бога войны и посоветовал рефери остановить бой, что он и сделал. Таким образом, Мойкано победил Бенуа остановкой врача.