Алджамейн Стерлинг: уверен, что могу финишировать Мовсара в партере

Бывший обладатель титула чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что сможет финишировать топового и непобеждённого российского бойца UFC, который выступает в полулёгком весе, Мовсара Евлоева в партере.

Фанат: Пожалуйста, сабни Мовсара.

Алджамейн: Чёрт, я постараюсь. Не вижу, чтобы кто-то из нас проиграл техническим нокаутом в партере. Может быть, в стойке? Но я уверен, что найду способ закончить бой в партере.

Напомним, поединок между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Изначально бойцы должны были подраться на турнире UFC 307, однако Стерлинг получил травму и был вынужден сняться с боя.