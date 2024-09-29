Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Алджамейн Стерлинг: уверен, что могу финишировать Мовсара в партере

Алджамейн Стерлинг: уверен, что могу финишировать Мовсара в партере
Комментарии

Бывший обладатель титула чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг считает, что сможет финишировать топового и непобеждённого российского бойца UFC, который выступает в полулёгком весе, Мовсара Евлоева в партере.

Фанат: Пожалуйста, сабни Мовсара.
Алджамейн: Чёрт, я постараюсь. Не вижу, чтобы кто-то из нас проиграл техническим нокаутом в партере. Может быть, в стойке? Но я уверен, что найду способ закончить бой в партере.

Напомним, поединок между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом состоится 8 декабря на турнире UFC 310 в Лас-Вегасе. Изначально бойцы должны были подраться на турнире UFC 307, однако Стерлинг получил травму и был вынужден сняться с боя.

Материалы по теме
Официально
Объявлена новая дата поединка между Мовсаром Евлоевым и Алджамейном Стерлингом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android