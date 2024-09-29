Нассурдин Имавов не хочет драться с Хамзатом Чимаевым

Топовый французский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Нассурдин Имавов заявил во время пресс-конференции, что не хочет драться с непобеждённым чеченским бойцом UFC Хамзатом Чимаевым.

По словам Имавова, они вместе тренировались, и он считает Хамзата своим другом. Поэтому он не хотел бы драться с ним.

Напомним, в ночь с 28 на 29 сентября на турнире UFC Fight Night 243, который прошёл в Париже на стадионе «Аккор Арена», Нассурдин Имавов разделил октагон с американцем Бренданом Алленом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Имавова единогласным решением судей.

Ранее были опубликованы судейские записки соглавного боя UFC с участием Нассурдина Имавова.