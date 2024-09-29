Боб Арум: Энтони Джошуа и Деонтей Уайлдер должны подраться друг с другом

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает, что два экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа просто обязаны провести бой между собой.

«Думаю, и Джошуа, и Уайлдер прошли через очень много войн, и у них сейчас нет более выгодного и интересного варианта, чем бой между собой. Если Джошуа пойдёт сейчас на реванш с Дюбуа, то с его карьерой будет покончено, а карьере Уайлдера уже почти конец. Поэтому им следует хорошо рассмотреть такой вариант», — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, Джошуа свой последний бой проводил 21 сентября в Лондоне, где он потерпел поражение нокаутом от действующего чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа. Что касается Уайлдера, то он в июне этого года досрочно уступил Чжану Чжилэю.