Белал Мухаммад ответил на вызов Конора Макгрегора

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад дал публичный ответ звёздному экс-чемпиону UFC в двух весах Конору Макгрегору, который накануне бросил ему вызов.

«Слушай, Конор, сколько раз ты уже вызывал меня на бой? И каждый раз, когда я тебе отвечаю, ты куда-то пропадаешь. Давай уже откровенно: мы все понимаем, что ты уже никогда не вернёшься. Все давным-давно знают, что тебе нужна помощь. Ты не одерживал побед с 2020 года. Вспомни свой последний поединок с бойцом-мусульманином, после которого ты оказался в госпитале. Ты же не хочешь, чтобы это повторилось снова? Но если ты желаешь драться, то говори об этом Дане Уайту, и пусть он мне позвонит», — сказал Мухаммад в видеообращении на своей странице в социальной сети.