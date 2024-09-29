Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Белал Мухаммад ответил на вызов Конора Макгрегора

Белал Мухаммад ответил на вызов Конора Макгрегора
Конор Макгрегор
Комментарии

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад дал публичный ответ звёздному экс-чемпиону UFC в двух весах Конору Макгрегору, который накануне бросил ему вызов.

«Слушай, Конор, сколько раз ты уже вызывал меня на бой? И каждый раз, когда я тебе отвечаю, ты куда-то пропадаешь. Давай уже откровенно: мы все понимаем, что ты уже никогда не вернёшься. Все давным-давно знают, что тебе нужна помощь. Ты не одерживал побед с 2020 года. Вспомни свой последний поединок с бойцом-мусульманином, после которого ты оказался в госпитале. Ты же не хочешь, чтобы это повторилось снова? Но если ты желаешь драться, то говори об этом Дане Уайту, и пусть он мне позвонит», — сказал Мухаммад в видеообращении на своей странице в социальной сети.

Материалы по теме
Конор Макгрегор вызвал на поединок действующего чемпиона в полусреднем весе UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android