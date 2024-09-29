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Ренато Мойкано выходил на бой с Бенуа Сен-Дени с травмой

Ренато Мойкано выходил на бой с Бенуа Сен-Дени с травмой
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Бразильский легковес UFC Ренато Мойкано опубликовал фото с изображением травмы плеча, которую он получил за три недели до поединка с французом Бенуа Сен-Дени.

Ренато Мойкано демонстрирует травму плеча

Ренато Мойкано демонстрирует травму плеча

Фото: Социальные сети Ренато Мойкано

«Я получил эту травму около трёх недель назад, но не мог сняться с этого боя, который был главным событием вечера. Хочу сказать спасибо всей моей команде за то, что помогли мне как следует подготовиться к этому поединку, несмотря на травму», — написал Мойкано на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, 28 сентября в Париже состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243, где в главном событии турнира Мойкано победил Сен-Дени техническим нокаутом во втором раунде.

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