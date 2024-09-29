Бенуа Сен-Дени прокомментировал поражение от Ренато Мойкано

Французский легковес UFC Бенуа Сен-Дени дал комментарий по поводу своего поражения от бразильца Ренато Мойкано.

«Это был просто не мой день. Наш спорт очень тяжёлый. Хочу сказать спасибо всем за вашу поддержку. Очень горжусь тем, что мне было позволено представить Францию в этом бою. Уважение моему сопернику, что согласился выступить на чужой территории. В жизни бог предоставляет испытания, наравне с которыми это поражение абсолютно ничего не стоит, поэтому всё в порядке», — написал Сен-Дени на своей странице в социальных сетях.

Напомним, 28 сентября в Париже состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 243, где в главном событии шоу Сен-Дени проиграл Мойкано техническим нокаутом во втором раунде из-за серьёзного рассечения, которое вынудило врача сигнализировать рефери об остановке боя.