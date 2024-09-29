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Толпа фанатов встретила Мераба Двалишвили в Грузии

Толпа фанатов встретила Мераба Двалишвили в Грузии
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Чемпион UFC в легчайшей весовой категории грузин Мераб Двалишвили прибыл на родину в Грузию, где его встретила толпа фанатов.

Напомним, Двалишвили завоевал чемпионский титул 14 сентября в Лас-Вегасе на знаменитой арене «Сфера», где он одержал победу единогласным решением судей над бывшим обладателем этого пояса американцем Шоном О'Мэлли.

На счету Мераба на данный момент 22 проведённых поединка (18 побед и четыре поражения). Он не проигрывал уже более шести лет и находится на серии из 11 побед подряд.

Также стоит отметить, что Двалишвили является первым в истории чемпионом UFC из Грузии.

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