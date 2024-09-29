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Эдди Хирн: никто не сможет заменить Энтони Джошуа в коммерческом плане

Эдди Хирн: никто не сможет заменить Энтони Джошуа в коммерческом плане
Энтони Джошуа
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн рассказал о том, что экс-чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа несмотря на ряд неудачных выступлений, по-прежнему приносит огромную прибыль организаторам его поединков.

«В финансовом плане мы зарабатываем много денег, и каждый раз, когда Эй Джей дерется, мы преуспеваем в коммерческом плане. Это факт. Не важно выиграет он свой или проиграет, не важно с кем он выйдет в ринг, Джошуа приносит огромные деньги организаторам шоу. Так что он пока даже не думает об уходе на пенсию.

Но стоит учитывать, что Энтони является спортсменом, и очень хочет оставить за собой большое наследие в боксе, поэтому мы сейчас будем рассматривать все возможные варианты, чтобы он успел ещё раз стать чемпионом», — приводит слова Хирна BoxingNews24.

Напомним, что Джошуа 21 сентября в Лондоне потерпел поражение нокаутом в пятом раунде от действующего обладателя пояса IBF в супертяжёлом весе Даниэля Дюбуа.

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