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Тренер Даниэля Дюбуа вызвал Александра Усика на реванш

Тренер Даниэля Дюбуа вызвал Александра Усика на реванш
Усик — Дюбуа
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Тренер действующего чемпиона мира по версии IBF в супертяжёлой весовой категории британца Даниэля Дюбуа Дон Чарльз по-прежнему считает, что обладатель титулов WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик жульничал в их поединке с Дюбуа.

«Усик — фальшивый чемпион. Да, он выдающийся боксёр, но он мошенник и лгун. Он заявляет, что верит в бога, постоянно крестится. Но если мы с тобой верим в одного и того же бога, то мы оба знаем, что есть 1 из 10 заповедей бога о том, что нельзя обманывать. Определись уже наконец, потому что за то, как ты претворялся тогда, тебе стоит дать «Оскар». Я вызываю на бой Усика и требую реванша с Дюбуа», — сказал Чарльз.

Напомним, Усик свой следующий бой официально запланировал на 21 декабря в Саудовской Аравии против британца Тайсона Фьюри.

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