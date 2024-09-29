Эдди Хирн хочет перезапустить карьеру бывшего абсолютного чемпиона

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что хочет подписать контракт с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе, 33-летним британец Джошем Тейлором, и перезапустить его карьеру.

«Мне очень нравится Джош, и мы недавно с ним общались. Очевидно, что он привык зарабатывать много денег, но, по моему мнению, ему нужно немного перестроиться. Я думаю, вместе мы смогли бы набрать обороты. Если Тейлор хочет получить состояние за контракт с Matchroom, это не сработает, но я гарантирую, что мы сможем перезапустить его карьеру и привести его к чемпионству. Он все еще может считать себя одним из лучших полусредневесов.

После того как он проиграл Лопесу и Кэттеролу, его карьера утонула, но её еще можно спасти. Ему сейчас не обязательно проводить сразу же третий бой с Кэттеролом или драться с Лиамом Паро, Matchroom Boxing смогли бы создать максимально эффективную дорогу к титулу для Тейлора», — приводит слова Хирна BoxingNews24.

Напомним, Тейлор свой последний бой проводил в мае 2024 года, где он проиграл единогласным решением судей Джеку Кэттеролу.