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Джей Опетая планирует объединение титулов в ближайших боях

Джей Опетая планирует объединение титулов в ближайших боях
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Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе Джей Опетая планирует в ближайшем будущем унификацию титулов с другими чемпионами, и уже сейчас заявляет о желании подраться с победителем поединка между обладателем пояса WBO Крисом Билламом-Смитом и чемпионом WBA Хильберто Рамиресом.

«Я хочу оставаться максимально активным и постоянно выходить в ринг. Я отношусь с уважением к Джеку Месси, и не хочу смотреть ему за спину, но однозначно моя главная цель — завоевание титула абсолютного чемпиона мира в этом весе. У меня нет никакой личной неприязни к кому-либо из чемпионов, мне просто нужны их пояса, вот и всё», — приводит слова Опетаи BoxingScene.

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