Айлин Перес сравнила себя с Хабибом Нурмагомедовым

29-летний боец женского полулёгкого дивизиона UFC, аргентинка Айлин Перес воодушевлённая победой над россиянкой Дарьей Железняковой, сравнила себя с не знающим поражений экс-чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Кто-то ещё сомневается, что я Хабиб Нурмагомедов в женском дивизионе? Я всех своих соперниц перевожу в партер и побеждаю их на земле. Мне бы очень хотелось встретиться с Хабибом и пообщаться на самом деле. Пару раз доводилось его видеть, но он весь такой занятой и серьёзный, но надеюсь однажды он подарит мне свою улыбку.

Теперь мне нужно попасть в топ-10 рейтинга после этой победы. Я не собираюсь называть сейчас какие-то имена и бросать кому-то определённому вызов, вы и так знаете кто сейчас находится вверху рейтингов, и я готов драться с каждой из них», — написала Перес на своей странице в Instagram.

Напомним, что 28 сентября в Париже на турнире UFC Fight Night 243, Перес победила Железнякову удушающим приёмом в первом раунде.