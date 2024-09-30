Абдул-Азиз Абдулвахабов и Али Абдулхаликов сразятся за титул на ACA 182

Действующий чемпион ACA в лёгком весе Абдул-Азиз Абдулвахабов проведёт защиту своего титула в поединке с Али Абдулхаликовым на турнире ACA 182, который пройдёт 14 декабря в Москве. Этот бой состоится в рамках полуфинала Гран-при легковесов лиги и станет соглавным событием шоу. Об этом сообщает пресс-служба лиги АСА.

Напомним, Абдулвахабов свой последний бой проводил в октябре 2023 года, где он выиграл техническим нокаутом во втором раунде у Мухамеда Кокова и довёл серию побед до пяти подряд.

Что касается Абдулхаликова, то его предыдущий поединок состоялся в мае текущего года, где он одержал победу единогласным решением судей над бразильцем Дави Рамосом.