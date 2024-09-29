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Полный состав участников турнира UFC 307

Полный состав участников турнира UFC 307
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5 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 307, где главным событием шоу станет бой чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры против претендента в лице Халила Раунтри.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Алекс Перейра — Халил Раунтри
Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья
Кайла Харрисон — Кетлен Виейра
Роман Долидзе — Кевин Холланд
Хоакин Бакли — Стивен Томпсон

Предварительный кард

Карла Эспарза — Тиша Торрес
Александр Эрнандес — Остин Хаббард
Жозе Альдо — Марио Баутиста
Овинс Сент-Прю — Райан Спэнн
Маурисио Руффи — ТВА
Ясмин Лусиндо — Марина Родригес
Курт Макги — Тим Минс
Сезар Алмейда — Игорь Потеря

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