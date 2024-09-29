Полный состав участников турнира UFC 307

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

5 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 307, где главным событием шоу станет бой чемпиона в полутяжёлом весе Алекса Перейры против претендента в лице Халила Раунтри.

Предлагаем вашему вниманию список всех участников турнира:

Основной кард

Алекс Перейра — Халил Раунтри

Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья

Кайла Харрисон — Кетлен Виейра

Роман Долидзе — Кевин Холланд

Хоакин Бакли — Стивен Томпсон

Предварительный кард

Карла Эспарза — Тиша Торрес

Александр Эрнандес — Остин Хаббард

Жозе Альдо — Марио Баутиста

Овинс Сент-Прю — Райан Спэнн

Маурисио Руффи — ТВА

Ясмин Лусиндо — Марина Родригес

Курт Макги — Тим Минс

Сезар Алмейда — Игорь Потеря