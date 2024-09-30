Мераб Двалишвили обратился к Умару Нурмагомедову, обвинив его во лжи

Действующий обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили обратился к Умару Нурмагомедову по поводу слов россиянина, что Двалишвили готов драться с любым, кроме него.

«Умар, теперь я тебя не только не уважаю, я считаю, что ты лжец. Если UFC предложили тебе драться со мной 2 раза — покажи фанатам контракт и даты. Они предложили мне драться с тобой сразу после того, как я победил Петра Яна со сломанной рукой. Я принял бой устно, хотя я был претендентом № 1 даже со сломанной рукой, а ты был № 13 в рейтинге. В конечном итоге врач сказал, что я не могу сейчас драться, и мне сделали операцию. Так что если UFC дарит тебе защиту титула — какого черта ты говоришь чушь? Я с тобой покончил, потому что ты продолжаешь лгать — ты потерял моё уважение как человек и боец. Я жду ответа от UFC», — написал Двалишвили в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, после победы Двалишвили над Шоном О'Мэлли отношения Мераба и Умара накалились, потому что многие поклонники и эксперты считают, что чемпион должен провести свою защиту против младшего брата Хабиба Нурмагомедова.