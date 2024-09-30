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Стало известно, после каких слов Двалишвили обвинил во лжи Умара Нурмагомедова

Стало известно, после каких слов Двалишвили обвинил во лжи Умара Нурмагомедова
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Российский боец Умар Нурмагомедов ответил на пост грузинского чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Мераба Двалишвили, в котором грузин написал, что «разобьёт» Умара, если их бой состоится.

«Ты стал чемпионом только потому, что дважды не принял бой со мной. По этой же причине в моем списке боев нет бойцов из первой десятки, ты и тебе подобные не приняли бой со мной», — написал Умар в соцсети Х (ранее Twitter).

Отметим, данный пост вышел до поста грузина с обвинением во лжи Умара Нурмагомедова.

Напомним, после победы Двалишвили над Шоном О'Мэлли отношения Мераба и Умара накалились, потому что многие поклонники и эксперты считают, что чемпион должен провести свою защиту против младшего брата Хабиба Нурмагомедова.

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