Умар Нурмагомедов ответил Двалишвили на обвинение во лжи

Второй номер рейтинга UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов ответил на высказывание действующего чемпиона грузина Мераба Двалишвили, ранее обвинившего его во лжи.

Напомним, Двалишвили заявил, что ранее ему не предлагали контрактов на поединок с россиянином.

«Это та же травма, с которой ты готов был подраться с Кори [Сэндхагеном]? Я исхожу из того, что сказал менеджер. С доисторических времён никто не относился к трусам с уважением», — написал Нурмагомедов в социальной сети X (ранее Twitter).

Умару Нурмагомедову 28 лет. Россиянин дебютировал как профессионал в 2016 году и в январе 2021-го провёл свой первый поединок в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся в августе на турнире UFC on ABC 7 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным решением второго номера дивизиона американца Кори Сэндхагена.