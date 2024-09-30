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Беллью ответил, связано ли поражение Джошуа с его плохой формой

Беллью ответил, связано ли поражение Джошуа с его плохой формой
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Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью высказался о причинах поражения Энтони Джошуа в поединке с Даниэлем Дюбуа, состоявшемся в сентябре.

«Я видел, как Джошуа тренируется в Техасе. Видел, как усердно он готовится. Он один из лучших спортсменов в тяжёлом весе, что я видел, если не лучший.

Что же произошло? Его тяжело потрясли в первом раунде, тот правый хук мог бы сбить лошадь. Встать и продолжить бой после такого попадания… Вы видели замедленную съёмку, удар пришёлся в яблочко. И у Энтони Джошуа нет проблем с челюстью, он поднялся», — приводит слова Беллью издание BoxingScene.

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