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Кто победит в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?

Кто победит в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?
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12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин является обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 20 побед (20 – нокаутом) и ни одного поражения.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин является обладателем титула WBA. Всего на его счету 23 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Кто победит в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?»

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