Дэвид Бенавидес назвал имя следующего соперника

Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг), непобеждённый американец Дэвид Бенавидес (29-0, 24 KO) объявил имя следующего соперника.

«Мой следующий бой пройдёт против [Джесси] Харта, а не [Дэвида] Моррелла», — написал Бенавидес в социальных сетях.

Джесси Харту 35 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году. В сентябре 2017-го впервые сразился за мировой титул, уступив единогласным решением мексиканцу Хильберто Рамиресу. В декабре 2018-го Харт провёл реванш с Рамиресом и на этот раз уступил раздельным решением. В настоящий момент идёт на серии из пяти побед.