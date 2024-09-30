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«Лицемер». Гарсия обрушился с критикой на промоутера Хейни после новости об иске

«Лицемер». Гарсия обрушился с критикой на промоутера Хейни после новости об иске
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Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия высказался об иске против него со стороны бывшего соперника соотечественника Девина Хейни.

«Я так устал от боя с Хейни, но меня продолжают беспокоить и говорить о нём. Я готов к чему-то большему. Оставьте меня в покое, я уже надрал вам задницы. Мне больше нечего доказывать.

Эдди Хирн – лицемер. Его боец [Конор] Бенн провалил тест на допинг, но он всё равно пытался устроить ему бой. Что же касается моего боя, даже спустя несколько недель никто ничего не знал о моём организме. Какая клоунада от Эдди Хирна.

У меня был хук слева с тех пор, как я начал заниматься боксом. Мне не нужно было делать его сильнее. Нелепость», — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

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