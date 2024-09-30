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Стерлинг заявил о желании провести спарринг с Исламом Махачевым и Усманом Нурмагомедовым

Стерлинг заявил о желании провести спарринг с Исламом Махачевым и Усманом Нурмагомедовым
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг заявил о желании провести совместную тренировку с российскими легковесами Исламом Махачевым и Усманом Нурмагомедовым.

«С удовольствием провёл бы пару раундов спарринга с этими парнями. Два чемпиона», – написал Стерлинг в социальных сетях.

В своём последнем бою на UFC 300 в апреле Стерлинг успешно дебютировал в полулёгком дивизионе (до 65 кг), победив судейским решением соотечественника Келвина Каттара. На UFC 310 в декабре американец сразится с непобеждённым россиянином Мовсаром Евлоевым.

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