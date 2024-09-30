«Выбью из тебя всё дерьмо». Райан Гарсия вызвал на бой Теренса Кроуфорда

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия в очередной раз заявил о готовности сразиться с лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом.

«С удовольствием подрался бы с Теренсом Кроуфордом. Не считаю, что он так хорош, как говорят. Я сказал об этом публично и говорю это в эфире. Если Теренс слушает — я с удовольствием подрался бы с ним. Чувствую, что выбью из тебя всё дерьмо», — сказал Гарсия в социальных сетях.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), бывшим абсолютным чемпионом в первом полусреднем (до 63,5 кг) и полусреднем (до 66,7 кг) дивизионах, а также действующим обладателем титула в первом среднем весе.