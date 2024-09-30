Юсуф Раисов проведёт реванш с Артёмом Резниковым на ACA 182

Российский боец смешанного стиля Юсуф Раисов (21-3) и казахстанец Артём Резников (20-8) проведут реванш, который состоится 15 декабря на турнире ACA 182 в Москве. Поединок пройдёт в рамках полусреднего веса (до 77 кг).

Напомним, первый бой Раисова и Резникова состоялся на турнире ACA 111 в сентябре 2020 года и завершился победой казахстанца раздельным судейским решением. Поражение стало для Раисова вторым в карьере. В настоящий момент уроженец Энгельса идёт на серии из двух побед.

Возглавит турнир ACA 182 финал Гран-при в полутяжёлом весе, в котором Фаридун Одилов сразится с Ибрагимом Магомедовым.