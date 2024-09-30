Оскар де ла Хойя назвал боксёра, способного нокаутировать Канело

Бывший чемпион мира в шести весовых категориях, а ныне промоутер, американец Оскар де ла Хойя назвал боксёра, способного нокаутировать звёздного мексиканца Сауля Альвареса.

«Бенавидес нокаутирует Канело. Это монстр, который наносит 50-55 ударов за раунд. А Канело и Чарло за первый раунд нанесли один удар, один на двоих. Если Саулю удастся попасть бомбой справа, с Бенавидесом будет покончено. Но я верю, что молодой, сильный и темповой Бенавидес доставит Канело кучу проблем», — сказал Оскар де ла Хойя в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.