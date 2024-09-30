Боб Арум назвал фаворита в поединке Бетербиев — Бивол

Легендарный американский промоутер Боб Арум высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Потрясающий бой, но я не верю, что кто-то в полутяжёлом весе способен сдерживать Бетербиева 12 раундов. Как боксёр он намного лучше, чем принято считать. Как только он загоняет вас в угол, это конец. Он просто избивает вас. Так что я склоняюсь к Бетербиеву», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу Cornerman Boxing.

Артуру Бетербиеву 39 лет. Россиянин является обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 20 побед (20 – нокаутом) и ни одного поражения.

Дмитрию Биволу 33 года. Россиянин является обладателем титула WBA. Всего на его счету 23 побед (12 – нокаутом) и ни одного поражения.