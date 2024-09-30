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Артур Субханкулов выступит на турнире IBA в Уфе, где сразится за титул WBA Asia

Российский боксёр Артур Субханкулов (6-0, 4 KO), выступающий во втором полулёгком весе (до 59 кг), проведёт поединок на турнире «Ночь чемпионов IBA», который пройдёт в рамках форума «Россия – спортивная держава» 17 октября в Уфе.

Соперником Субханкулова станет китаец Лиу Венсонг (11-3-1, 8 КО). На кону поединка, рассчитанного на 10 раундов, будет стоять титул WBA Asia.

Также в рамках боксёрского вечера выступит Данис Габрафиков (3-0, 1 KO) и сразится с Месси Элаймом (8-1, 5 КО) из Камеруна. Поединок пройдёт в лимите полусреднего веса (до 66,7 кг).

Двукратная чемпионка России, победительница Игр БРИКС — 2024, чемпионка Боливарианских АЛБА игр — 2023 Азалия Аминева сразится с Раж Сахибой (2-0, 1 КО) из Индии. Поединок пройдёт в лимите полусреднего веса (до 66,7 кг).

10-раундовый поединок за пояс WBA Continental в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) проведёт финалист чемпионата мира — 2015, двукратный чемпион Европы, пятикратный чемпион России Василий Егоров, который встретится с филиппинцем Берландом Роблесом (10-0-1, 4 КО).