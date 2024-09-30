Тайсон Фьюри: вернусь на вершину супертяжёлого веса 21 декабря

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри прокомментировал обновлённый рейтинг дивизиона от издания The Ring, в котором чемпион IBF Даниэль Дюбуа поднялся на третью строчку.

«Вернусь на вершину 21 декабря», — написал Фьюри в социальных сетях.

Напомним, 21 декабря в Саудовской Аравии Фьюри сразится в реванше с лидером категории украинцем Александром Усиком.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112).

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