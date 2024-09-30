Бетербиев ответил, считает ли Бивола хорошим боксёром

Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев высказался о своём сопернике и обладателе титула WBA Дмитрии Биволе, поединок с которым состоится 12 октября в Саудовской Аравии.

«Он хороший боксёр. У него большой опыт в профессионалах и любителях. Я уважаю его, как и всех своих предыдущих соперников», — сказал Бетербиев в интервью на YouTube-канале Queensberry Promotions.

Дмитрию Биволу 33 года. В своём последнем бою, состоявшемся в июне, россиянин досрочно остановил ливийского проспекта Малика Зинада.

Артуру Бетербиеву 39 лет. В своём последнем бою в январе уроженец Хасавюрта досрочно остановил в седьмом раунде победителя Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и экс-чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) британца Каллума Смита.

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Бой Бетербиева и Бивола — на века: